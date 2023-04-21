В Новороссийске неизвестные вновь откопали проран для рыбы в Суджукской лагуне

Проран, соединяющий Черное море и Суджукскую лагуну, регулярно заносит галькой после шторма. Из-за этого рыба в водоеме оказывается заблокирована и не может выйти в море.

Ранее проран вручную практически ежедневно откапывали местные экоактивисты при помощи «дежурной» лопаты. Однако в последнее время они перестали это делать. При этом 20 апреля оказалось, что проран снова открыт. Кто его раскопал пока остается загадкой. Местные волонтеры заявили, что не причастны к этому.

«Проран, как вы видите сами, открыт. Я даже не хочу смотреть, какая будет погода на завтра, потому что хочется, чтобы все было хорошо», — рассказала экоактивистка Екатерина Сербина, которая ранее активно занималась раскопкой прорана на Суджукской лагуне.

Еще в 2020 году суд постановил, что ширина прорана на Суджукской косе должна быть не менее 30 метров. Однако это решение до сих пор не исполнили. Специалисты регионального Минприроды проводят исследование лагуны, которое продлится до конца этого года, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

Читайте также: активисты Новороссийска борются за проран из лимана в Черное море. По нему должны проплывать мальки. Но последние годы эту узкую дорожку засыпает галькой. И это ставит под угрозу существование нескольких видов рыбы.