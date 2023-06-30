Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске 1 июля пройдут военные морские учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-1-iyulya-projdut-voennye-morskie-ucheniya-so-strelbami
В Новороссийске 1 июля пройдут военные морские учения со стрельбами
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 30 июня сообщили в ЕДДС Новороссийска.

По данным службы Капитана порта, 1 июля с 15:00 до 17:00 силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить проверку практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров с выполнением стрельб, говорится в сообщении ЕДДС города-героя в Telegram.

Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать спокойствие.

Читайте также: жителей Геленджика встревожили боевые самолеты ВКС России, пролетевшие над городом.

Статьи
Диетолог рассказала, что стоит есть летом, а от чего следует отказаться
Диетолог рассказала, что стоит есть летом, а от чего следует отказаться
Ароматические палочки: польза и вред благовоний
Ароматические палочки: польза и вред благовоний
Не только «Вагнер»: пять самых известных мятежей наемников
Не только «Вагнер»: пять самых известных мятежей наемников
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 июня
Кожа, волосы, иммунитет: 9 причин есть дыню
Кожа, волосы, иммунитет: 9 причин есть дыню
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях