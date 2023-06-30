В Новороссийске 1 июля пройдут военные морские учения со стрельбами

Об этом 30 июня сообщили в ЕДДС Новороссийска.

По данным службы Капитана порта, 1 июля с 15:00 до 17:00 силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить проверку практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров с выполнением стрельб, говорится в сообщении ЕДДС города-героя в Telegram.

Жителей и гостей Новороссийска просят соблюдать спокойствие.

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