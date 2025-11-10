В Новороссийске 1,2 тыс. человек остались без воды из-за утечки на сетях

Аварийное отключение холодного водоснабжения в Новороссийске произошло 10 ноября в 10:00.

Сейчас без воды находятся жители домов на улицах Волгоградской,2-28; Золотаревского, 2,2а,4; Малоземельской, 14; Куникова 92,92а,92б,94,102,104; Мысхакское шоссе 46,48,50,52,54,56. Там проживают 1 тыс. 200 человек.

Причиной отключения стала утечка воды на улице Мысхакское шоссе, 48. На месте работает аварийная бригада. Предположительно, работы продлятся до 17:00.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам. Чрезвычайная ситуация не прогнозируется, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Новороссийска».

