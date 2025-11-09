Жители более 80 улиц в Краснодаре планово останутся без света 10 ноября

В понедельник в разных частях столицы Кубани запланированы работы на сетях электроснабжения.

В связи с этим в Краснодаре 10 ноября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

1-й проезд Айвазовского, 19-41, 20-28, 32-40;

1-й проезд Пластунский, 138-156;

2-й проезд Пластунский, 1-26, 2-14, 18-26;

40 лет Победы, 32;

Адыгейская Набережная, 2-19, 2-6, 7-19;

Аэродромная, 10, 23-51, 43, 51;

Бабушкина, 230, 232, 265-277, 283/2, 291;

Базарная, 74;

Базовская, 173-189, 248-254;

Бигдая, 1-7, 2-10, 14-20, 19;

Верхняя, 1-44, 4-8, 6-14, 13-17, 20-44;

Верхний 1-й проезд, 2-8, 3;

Володарского, 47;

Воровского, 180;

Воронежская, 43-45, 55;

2-й проезд Гаражный, 236/14;

Головатого, 532-588, 535-581;

Дачная, 59-77, 79-95, 184-252, 254-304, 306;

Димитрова, 1-36, 1/1, 2-34, 5-7, 12, 22, 36, 62;

Достоевского, 1-51, 2-22, 23-51, 24-42, 41;

1-й проезд Достоевского, 1-9;

2-й проезд Достоевского, 1-9, 2-8;

Жлобы, 123-135;

Жуковского, 7-31, 8-34;

Журавлиная, 3-17;

Заройная, 50-95, 63-95;

Звездный переулок, 23;

Казачья, 130;

Карасуно-набережная, 195-237, 215;

Кольцевой проезд, 61;

Костылева, 187-201, 208-238;

1-й проезд Красных Зорь, 30-45, 31-35, 37-45, 38;

2-й проезд Кругликовский, 2-44, 3-19;

Леваневского, 184, 191;

Ломоносова, 25-40, 29, 40;

Магистральная, 1;

Некрасова, 1-33, 2-4, 6-24, 7-33;

1-й проезд Некрасова, 2-22, 3-23;

Нижняя, 3-40, 6-10, 11-39, 12-40;

1-й проезд Нижний, 4-10;

Нижний тупик, 2-16, 3-13;

Новокузнечная, 50, 63, 63/1, 93, 105;

Олимпийская, 2, 9-21;

переулок Правды, 1-20, 4-20;

Передовая, 41-78, 60-78, 60, 66;

Первомайская, 1-69, 4-34, 38-60, 38, 41-69, 45, 55;

Первомайский 1-й проезд, 2-6, 1-3, 12-14, 31-39;

Первомайский 2-й проезд, 17-44, 19-31, 20-24, 26-44;

Промышленная, 13, 18-28, 19-19, 21-21, 21/2, 21/9, 52-86, 66, 110;

Садовая, 143-151, 149;

Соборная, 73;

Ставропольская, 2/2, 6/1, 22-32, 25-31, 27;

Стеклотарный переулок, 1-33, 2-14;

Тепличная, 82;

Тургенева, 135, 139;

1-й проезд Чернышевского, 2-23, 3-23, 4-16, 16;

Чехова, 11-34, 17, 26-34, 32;

Шевкунова, 19-20;

Широкий переулок, 2-62, 3-35, 25;

Щорса, 50, 50/3;

1-й проезд Щорса, 2-10;

2-й проезд Щорса, 1-21, 2-14;

Янковского, 171-182, 176-182, 178;

Атамана Бабича, 1-16, 12-16, 1-11;

2-я Заройная, 5;

2-й проезд Айвазовского, 23, 25;

2-й Западный проезд, 4, 6;

1-й Западный проезд, 1-17, 2-16, 3-17;

проезд Болотникова, 21.

Кроме того, с 9:00 до 20:00 без электроэнергии останутся улицы:

Безназванный переулок, 1-7, 1/4, 2-4, 7, 10;

Ставропольская, 2/2, 4-10, 6/1, 8/1;

Кочубея, 1-3, 4-40;

Кубанская Набережная, 1-21, 6-16, 20-34, 34/2;

Чехова, 2, 2/1, 4/1;

Вишняковой, 1, 2/5;

Переправный переулок, 1-13, 2-4;

Челюскина, 1-7, 2-8, 12-24, 12/1, 19-23, 21/2.

С 8:00 до 10:00 не будет электричества по адресам:

Красных Партизан, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 222, 228, 232;

Северная, 712.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону: 255-45-66.

Также с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество в домах № 176/5 и 176/6 на улице Красной, с 8:00 до 17:00 — в домах № 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 и 1/7 на улице Вишняковой. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Кедр»: 8-800-101-30-13.

В связи с производством работ состоится отключение электроэнергии с 10:00 до 17:00 по адресам:

Наримановская, 28;

Стременная, 2/2.

Подробности можно уточнить по телефону горячей линии ООО «Югстрой-Электросеть» по телефону: 238-40-06, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/час электроэнергии.

Подпишись, здесь всегда интересно.