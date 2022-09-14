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В Новопокровском районе реконструировали парк культуры и отдыха

Общество
14.09.2022 20:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novopokrovskom-rajone-rekonstruirovali-park-kultury-i-otdyha
В Новопокровском районе реконструировали парк культуры и отдыха
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Парк в станице Новопокровской приводят в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Уже завершили работы по первому этапу благоустройства.

«Парк для станичников — это основное место для проведения досуга, прогулок и встреч. Уверен, эта красивая зеленая зона будет пользоваться популярностью у детей и взрослых», — сказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он подчеркнул, что в 2022 году на Кубани приведут в порядок более 200 зон отдыха.

В парке культуры и отдыха в Новопокровской обустроили две детские игровые площадки, уложили пешеходные дорожки из тротуарной плитки, а также установили малые архитектурные формы.

Всего в регионе с 2017 года построили или привели в порядок 986 общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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