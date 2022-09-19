В Новопокровском районе провели международный фестиваль искусств «Степная лира»
Культура
19.09.2022 11:00
На съезде поэты, барды, публицисты, художники из России и 10 стран ближнего зарубежья поделились своим творчеством.
Фестиваль «Степная лира» прошел в 6 раз, и за минувшие годы на нем успели побывать представители культуры 20 стран. Например, в этом году творческие вечера провели более чем на 30 площадках. Среди них были клубы, библиотеки, школы и детские сады.
В завершение творческого марафона прошли скачки. Их посвятили 195-летию станицы Новопокровской.
Читайте также: курорты Краснодарского края открыли сезон фестивалей.
Популярные новости
- В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом
- В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»
- Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
- В Апшеронском районе вдоль реки Пшеха сошел оползень
- Из Сочи запустят прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
- Краснодарский край вошел в тройку самых спортивных регионов России