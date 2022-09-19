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В Новопокровском районе провели международный фестиваль искусств «Степная лира»

Культура
19.09.2022 11:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novopokrovskom-rajone-proveli-mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-stepnaya-lira
Видео канала «Кубань 24»

На съезде поэты, барды, публицисты, художники из России и 10 стран ближнего зарубежья поделились своим творчеством.

Фестиваль «Степная лира» прошел в 6 раз, и за минувшие годы на нем успели побывать представители культуры 20 стран. Например, в этом году творческие вечера провели более чем на 30 площадках. Среди них были клубы, библиотеки, школы и детские сады.

В завершение творческого марафона прошли скачки. Их посвятили 195-летию станицы Новопокровской.

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