Курорты Краснодарского края открыли сезон фестивалей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Осенью жителей и гостей Кубани ждет обширная фестивальная программа. Среди крупных фестивальных брендов — Sochi Jazz Festival Игоря Бутмана, «Киношок» в Анапе, а также фестиваль молодого вина и «ХамсаФест» в Новороссийске.

Кроме уже известных и полюбившихся гостям фестивалей, на курортах края пройдет несколько новых мероприятий.

Так с 18 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» в Сочи впервые проведут фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». На нем российские видеосервисы покажут новые сериалы и полнометражные фильмы. Также 24 и 25 сентября на «Сочи Автодроме» пройдет мультиформатный музыкальный «Фестиваль № 1» от создателей «Нашествия» и АНО «Росгонки». Гостей ждет выступление популярных музыкантов, а также спортивные мероприятия, лекции и выставки.

Анапа в период с 21 по 25 сентября представит первые «Горгиппийские игры». В масштабном спортивном фестивале примут участие порядка 20 российских городов.

Традиционно каждые выходные праздничные мероприятия проводит казачья станица «Атамань». С полным расписанием фестивалей можно познакомиться на региональном туристическом портале, сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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