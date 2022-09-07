В «Атамани» в честь праздника риса сварят полтонны плова
В этнографическом комплексе «Атамань» 10 сентября проведут праздник риса, посвященный началу сбора этой агрокультуры.
В торжестве примут участие народные ансамбли со всей Кубани. Гостей этностаницы ждет фолк-дискотека «Пляски до упаду», дегустация 500 кг плова на рыночной площади «Дурница» и розыгрыш призов. Главным призом станет большой набор для приготовления плова «по-казачьи».
Также проведут народное голосование, в ходе которого гости выберут самый вкусный плов, приготовленный атаманскими казачками.
Всего в этом сезоне в «Атамани» проведут свыше 20 краевых фестивалей, праздников и выставок. Сезон продлится до конца октября и завершится традиционным краевым праздником «День станицы Атамань», сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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