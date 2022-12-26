В Новопокровском районе 27 декабря включат сирены, предупреждающие об опасности
Общество
26.12.2022 11:52
Комплексную проверку технической готовности средств оповещения населения в муниципалитете проведут с 11:00 до 12:00.
«Просьба ко всем жителям Новопокровского района при включении электросирен сохранять спокойствие», — сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В министерстве ГО и ЧС по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что проверку системы оповещения 27 декабря проведут только в Новопокровском районе.
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