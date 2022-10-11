В Новомышастовской участковой больнице сделали капремонт и установили новый рентген-аппарат

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 11 октября в своих соцсетях сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

«Обновили Новомышастовскую участковую больницу. Провели капитальный ремонт, закупили новое оборудование, модернизировали кабинет рентгенодиагностики, в котором установили современный рентген-аппарат и флюорограф. С сегодняшнего дня кабинет возобновил работу. Принимают пациентов здесь новый врач-рентгенолог, который переехал в Новомышастовскую из Краснодара и рентгенолаборант», — написала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Замглавы региона добавила ,что теперь жители станицы и соседних населенных пунктов смогут получать медпомощь рядом с домом.

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