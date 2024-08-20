В новом учебном году в школы Кубани пойдут 76 тыс. первоклассников

За парты сядут 790 тыс. школьников, из которых 76 тыс. — первоклассники. Об этом на пресс-конференции рассказала министр образования Краснодарского края Елена Воробьева.

«В новом году планируется ряд изменений в учебном процессе. Появятся такие дисциплины, как «Семьеведение», «Труд», а также «Основы безопасности и защита Родины» вместо ОБЖ. Разработали и улучшенные подготовительные классы для других предметов, в которых дети смогут углубленно изучать интересующие их уроки», — говорит корреспондент «Кубань 24» Ангелина Доценко.

«Откроются новые опции — это «Точки роста», целый цикл кабинетов, оснащенных научным оборудованием. Всего будет 605 «Точек роста» — в этом году к 1 сентября откроют еще 73 «Точки роста», — сообщает министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Она добавила, что особое внимание в этом году уделили соблюдению прав учителей. Теперь педагоги смогут рассчитывать на уважение личного достоинства и защиту от насилия — этим пунктом дополнили закон «Об образовании». Уменьшится и бюрократическая нагрузка на преподавателей.

Воробьева также отметила, что сейчас остро стоит вопрос нехватки кадров.

«Поэтому с 2025 года разработали один из новых нацпроектов. Он будет так и называться — «Кадры». Он суммирует и активизирует всю систему, чтобы мы через несколько лет об этих дефицитах уже не говорили», — объясняет Воробьева.

Помимо новых «Точек роста», на Кубани к 1 сентября откроют 12 новых школ: по одной — в Горячем Ключе и в Абинском районе, 10 — в Краснодаре.

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