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В новом учебном году в школах Харьковской области будут преподавать на русском языке

Общество
30.08.2022 14:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novom-uchebnom-godu-v-shkolah-harkovskoj-oblasti-budut-prepodavat-na-russkom-yazyke
Видео канала «Кубань 24»

В подшефном для Краснодарского края регионе школьная программа уже полностью адаптирована под нововведения. Практически каждый день у школьников освобожденной территории будут уроки русского языка и литературы.

При этом останутся и уроки украинского языка.

«Также у нас сохраняется родной язык — украинский, которому будет уделяться внимание. И украинский язык будет читаться, и украинская литература. Украинская литература — один час в неделю, украинский язык — два часа в неделю», — сказала начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край отправит 7 тыс. учебников школам Харьковской области.

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