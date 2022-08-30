В новом учебном году в школах Харьковской области будут преподавать на русском языке
Общество
30.08.2022 14:23
В подшефном для Краснодарского края регионе школьная программа уже полностью адаптирована под нововведения. Практически каждый день у школьников освобожденной территории будут уроки русского языка и литературы.
При этом останутся и уроки украинского языка.
«Также у нас сохраняется родной язык — украинский, которому будет уделяться внимание. И украинский язык будет читаться, и украинская литература. Украинская литература — один час в неделю, украинский язык — два часа в неделю», — сказала начальник отдела образования администрации Волчанского района Харьковской области Вера Сороковая.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край отправит 7 тыс. учебников школам Харьковской области.
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