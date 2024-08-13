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В новом учебном году число школьников на Кубани увеличится на 10 тыс. человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novom-uchebnom-godu-chislo-shkolnikov-na-kubani-uvelichitsya-na-10-tys-chelovek
В новом учебном году число школьников на Кубани увеличится на 10 тыс. человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Всего 1 сентября этого года за парты в регионе сядут 790 тыс. школьников.

«Больше в этом году придет работать и молодых наставников. Уже четвертый год выпускники старших курсов имеют право преподавать у ребят начальной школы», — написала замглавы региона в Telegram.

Минькова добавила, что в профессию педагога пришло немало выпускников вузов. Среди них — 158 педагогов-целевиков.

Читайте также: на Кубани 12 новых школ распахнут двери для учеников 1 сентября.

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