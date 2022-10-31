В Новокубанскую ЦРБ доставили новое оборудование по нацпроекту
Общество
31.10.2022 17:07
Шприцевый медицинский дозатор поставили в отделение анестезиологии и реанимации по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
По словам главврача Новокубанской ЦРБ Александра Жарникова, благодаря новому оборудованию помощь оказали уже 59 тяжело больным пациентам.
По нацпроекту «Здравоохранение» на Кубани приобретают новое медоборудование. Строят новые и капитально ремонтируют имеющиеся медучреждения, также возводят ФАПы по всему Краснодарскому краю. Эта работа находится под пристальным контролем губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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