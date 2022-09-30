В Новокубанском районе жители поселка Глубокого пожаловались на массовое отключение воды

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Воду отключили всем жителям поселка 29 сентября на неопределенный срок из-за задолженностей. Глава поселка Глубокого Александр Колесников сообщил, что подачу воды в населенном пункте возобновят днем 30 сентября.

Жители Глубокого рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что весь поселок с 29 сентября остался без воды на длительный срок из-за того, что некоторые жители не платят за эту коммунальную услугу.

В поселке живут около 5 тыс. человек. Поставщиком воды в населенном пункте является местный МУП «Новый Путь».

Глава поселка Александр Колесников сообщил интернет-порталу «Кубань 24», что вопрос с водоснабжением находится на контроле. Он пообещал, что подачу воды в Глубоком восстановят в обычном режиме днем 30 сентября.

«Делаем все необходимое, чтобы вода как можно быстрее вернулась в дома жителей. Для решения этой проблемы мы изыскали средства из местного бюджета», — сказал Колесников.

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