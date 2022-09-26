В Комсомольском микрорайоне Краснодара до конца недели отключат горячую воду

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Об этом 26 сентября сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

С 26 сентября по 2 октября будет ограничена подача теплоснабжения в Комсомольском микрорайоне.

Отключение горячей воды связано с необходимостью устранения выявленных неполадок, сообщает ЕДДС Краснодара. С какими именно неполадками в теплосети связано ограничение подачи, не уточняется.

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