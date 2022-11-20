В Новокубанском районе в реке нашли труп мужчины

Фото t.me/spasateli_ASO

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили 19 ноября в реке Уруп в районе хутора Подлесного.

На место происшествия прибыли правоохранители и дежурная смена аварийно-спасательного отряда Новокубанского района.

«Знаки «Купание запрещено» установлено. Без признаков насильственной смерти», — сообщила пресс-служба Новокубанского АСО в Telegram.

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