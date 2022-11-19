В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Происшествия
19.11.2022 15:29
В соцсетях появилась информация, что 18 ноября в лицее № 4 на улице Бургасской во время линейки внезапно умер 14-летний ученик 8 класса.
Точная причина смерти подростка пока неизвестна. По словам источника, школьник был здоров.
Читайте также: в департаменте образования Краснодара прокомментировали нападение собаки на школьницу во дворе лицея. Оказалось, что ранее животные уже нападали на дворника и охранника школы. Администрация лицея неоднократно обращалась с вопросом отлова бродячих собак.
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