В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В соцсетях появилась информация, что 18 ноября в лицее № 4 на улице Бургасской во время линейки внезапно умер 14-летний ученик 8 класса.

Точная причина смерти подростка пока неизвестна. По словам источника, школьник был здоров.

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