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В департаменте образования Краснодара прокомментировали нападение собаки на школьницу во дворе лицея

Происшествия
12.11.2022 09:16
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-departamente-obrazovaniya-krasnodara-prokommentirovali-napadenie-sobaki-na-shkolnitsu-vo-dvore-litseya
В департаменте образования Краснодара прокомментировали нападение собаки на школьницу во дворе лицея
Фото t.me/krd_tipich_ru

Оказалось, что ранее животные уже нападали на дворника и охранника школы. Администрация лицея неоднократно обращалась с вопросом отлова бродячих собак.

«Администрация лицея неоднократно обращалась в департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса мэрии Краснодара с вопросом отлова бродячих животных. В ответном письме, полученном 31 мая, говорится, что животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, подлежат отлову только при проявлении немотивированной агрессивности в отношении других животных или человека», — говорится в сообщении.

В департаменте образования отметили, что последнее письмо было направлено администрацией лицея 9 ноября. Это сделали после фактов нападения собак на дворника и охранника школы. Затем письмо в департамент направили повторно.

«После инцидента администрация лицея незамедлительно предложила медицинскую помощь ребенку. Мама девочки отказалась, поехав самостоятельно в больницу», — отмечается в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бродячие собаки в Краснодаре покусали второклассницу. Инцидент произошел 9 ноября на территории лицея № 64. Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».

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