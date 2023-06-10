В Новокубанском районе по нацпроекту благоустраивают парк в станице Бесскорбной

Зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас работы в парке в станице Бесскорбной выполнили уже на 60%. Рабочие заасфальтировали дорожки, обустроили основание для детской площадки, а для спортивной — сделали резиновое покрытие. Сейчас устанавливают скамейки и урны. В парке также выполнят озеленение.

В этом году за объекты, которые благоустроят по нацпроекту в следующем году, проголосовали более 700 тыс. жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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