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В Новокубанском районе по нацпроекту благоустраивают парк в станице Бесскорбной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanskom-rajone-po-natsproektu-blagoustraivayut-park-v-stanitse-besskorbnoj
В Новокубанском районе по нацпроекту благоустраивают парк в станице Бесскорбной
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Зеленую зону обновляют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас работы в парке в станице Бесскорбной выполнили уже на 60%. Рабочие заасфальтировали дорожки, обустроили основание для детской площадки, а для спортивной — сделали резиновое покрытие. Сейчас устанавливают скамейки и урны. В парке также выполнят озеленение.

В этом году за объекты, которые благоустроят по нацпроекту в следующем году, проголосовали более 700 тыс. жителей Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: парк площадью 2,15 га благоустроят по нацпроекту в Староминском районе.

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