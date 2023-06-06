Парк площадью 2,15 га благоустроят по нацпроекту в Староминском районе

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приводят в порядок зеленую зону на улице Мира в поселке Рассвет.

Здесь будет создан современный многофункциональный парк площадью 2,15 га для прогулок и отдыха.

«На территории предусмотрена возможность проведения культурно-массовых мероприятий», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

В настоящее время рабочие уже завершили демонтажные работы и приступили к укладке плитки на площадке перед Домом культуры.

По нацпроекту в муниципалитетах Кубани в текущем году обновляют 142 зеленых зоны. В их числе парки, скверы и набережные, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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