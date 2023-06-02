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Станция очистки воды в станице Ленинградской готова почти наполовину

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stantsiya-ochistki-vody-v-stanitse-leningradskoj-gotova-pochti-napolovinu
Станция очистки воды в станице Ленинградской готова почти наполовину
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Реконструкция водоочистных сооружений и строительство станции проводится согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».

Сейчас объект готов на 45%: завершен монтаж канализационной насосной станции, резервуаров ливневых стоков, дизельной электростанции, электролизной и газоконверсора. Закончить все работы рассчитывают до конца 2024 года.

«Работы идут на гидротехническом сооружении производительностью 10 тыс. куб. м в сутки. После ввода в эксплуатацию он обеспечит чистой водой более 39 тыс. жителей станицы Ленинградской», — отметил замглавы Кубани Андрей Прошунин.

Также в регионе продолжается строительство водозаборов в станицах Каневской и Крыловской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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