Станция очистки воды в станице Ленинградской готова почти наполовину
Реконструкция водоочистных сооружений и строительство станции проводится согласно нацпроекту «Жилье и городская среда».
Сейчас объект готов на 45%: завершен монтаж канализационной насосной станции, резервуаров ливневых стоков, дизельной электростанции, электролизной и газоконверсора. Закончить все работы рассчитывают до конца 2024 года.
«Работы идут на гидротехническом сооружении производительностью 10 тыс. куб. м в сутки. После ввода в эксплуатацию он обеспечит чистой водой более 39 тыс. жителей станицы Ленинградской», — отметил замглавы Кубани Андрей Прошунин.
Также в регионе продолжается строительство водозаборов в станицах Каневской и Крыловской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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