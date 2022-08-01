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В Новокубанском районе «Лада» врезалась в дерево, три человека погибли

Происшествия
01.08.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanskom-rajone-lada-vrezalas-v-derevo-tri-cheloveka-pogibli
В Новокубанском районе «Лада» врезалась в дерево, три человека погибли
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 31 июля около 9:00 в районе 138 км трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем ВАЗ-2114 превысил скорость. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водитель и два его пассажира, 23-летний и 28-летний мужчина, скончались до приезда скорой помощи.

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