В Ейске «пятерка» протаранила три иномарки, пострадали пять человек
Происшествия
01.08.2022 12:02
Авария с участием четырех машин произошла 1 августа в 9:25 на улице Коммунистической. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах видны смятые автомобили, из которых спасатели извлекают пострадавших.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 не выдержал боковой интервал и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris. После этого «пятерка» вылетела на встречную полосу. Там она врезалась в Hyundai Elantra и в автомобиль Chery, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.
В результате ДТП травмы получили водитель «пятерки», водитель и пассажир Hyundai Elantra, а также водитель и пассажир Chery. Всех пострадавших доставили в больницу для осмотра.
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