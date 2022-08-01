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В Ейске «пятерка» протаранила три иномарки, пострадали пять человек

Происшествия
01.08.2022 12:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-pyaterka-protaranila-tri-inomarki-postradali-pyat-chelovek
В Ейске «пятерка» протаранила три иномарки, пострадали пять человек
Фото baraholka_yeysk

Авария с участием четырех машин произошла 1 августа в 9:25 на улице Коммунистической. Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах видны смятые автомобили, из которых спасатели извлекают пострадавших.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2105 не выдержал боковой интервал и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении Hyundai Solaris. После этого «пятерка» вылетела на встречную полосу. Там она врезалась в Hyundai Elantra и в автомобиль Chery, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

В результате ДТП травмы получили водитель «пятерки», водитель и пассажир Hyundai Elantra, а также водитель и пассажир Chery. Всех пострадавших доставили в больницу для осмотра.

Читайте также: в центре Краснодара самокатчик пролетел на красный свет и врезался в иномарку.

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