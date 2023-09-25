﻿В Новокубанске водитель сбил девочку на переходе и уехал с места ДТП, его нашли

Авария произошла 23 сентября в 21:15 на улице Первомайской около дома № 32 в Новокубанске.

По предварительным данным, водитель «Лада Самара» ехал со стороны улицы Приозерной в сторону улицы Парковой и сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель с места происшествия уехал. Девочка получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в ЦРБ Армавира, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Через время инспекторы ГИБДД установили личность водителя. Им оказался 40-летний местный житель. При проверке установили, что мужчину ранее привлекали к ответственности за превышение скорости и пьяное вождение. Автомобиль изъяли и поместили по спецстоянку. Материал по факту ДТП передали в следственный отдел ОМВД по Новокубанскому району.

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