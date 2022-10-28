В Новокубанске построили корпус начальной школы на 400 мест
Общество
28.10.2022 13:39
Дополнительный корпус построили на территории школы № 23 на улице Н. Шабатько, 1. Новый блок образовательного учреждения получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Площадь трехэтажного здания — более 8,8 тыс. кв. м. Там разместили учебные классы, музыкальную студию, медблок, столовую на 213 мест, а также библиотеку и спортзал. На территории школы установили спортивные и игровые площадки и благоустроили территорию.
Построить новый корпус поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 2020 году на встрече с жителями района.
В регионе с 2015 года построили 70 новых школ, еще 7 откроют до конца текущего года. Их возводят по нацпроектам «Образование» и «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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