В Новокубанске построили корпус начальной школы на 400 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Дополнительный корпус построили на территории школы № 23 на улице Н. Шабатько, 1. Новый блок образовательного учреждения получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Площадь трехэтажного здания — более 8,8 тыс. кв. м. Там разместили учебные классы, музыкальную студию, медблок, столовую на 213 мест, а также библиотеку и спортзал. На территории школы установили спортивные и игровые площадки и благоустроили территорию.

Построить новый корпус поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в 2020 году на встрече с жителями района.

В регионе с 2015 года построили 70 новых школ, еще 7 откроют до конца текущего года. Их возводят по нацпроектам «Образование» и «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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