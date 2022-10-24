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В Краснодаре построят еще одну школу в Губернском микрорайоне

Общество
24.10.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-postroyat-eshhe-odnu-shkolu-v-gubernskom-mikrorajone
В Краснодаре построят еще одну школу в Губернском микрорайоне
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Образовательное учреждение на 1 тыс. 550 мест начнут строить уже в этом году на улице им. Героя Яцкова.

«В этом году школа № 102 не смогла принять всех желающих. Уверен, что новый объект поможет серьезно разгрузить образовательное учреждение, и нехватка мест для первоклассников из этого района будет решена», — сказал и.о. главы Краснодара Максим Слюсарев на еженедельной планерке.

Все необходимые документы для начала строительства школы в Губернскому уже получили. В трехэтажном здании разместят 62 кабинета для классов, столовую, актовый и спортивные залы, медицинский кабинет и библиотеку. На прилегающей территории планируют разместить площадку для отдыха и спортивную зону.

Вице-мэр Краснодара Артем Аганов рассказал, что школу на улице им. Героя Яцкова должны были начать строить весной 2023 года. Однако это не позволило бы завершить работы к 2024 году. Сдать в эксплуатацию образовательное учреждение планируют к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в поселке Российском под Краснодаром на треть достроили школу на 1,5 тыс. мест.

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