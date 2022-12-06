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В Новокубанске открыли новый офис МФЦ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novokubanske-otkryli-novyj-ofis-mfts
В Новокубанске открыли новый офис МФЦ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новый офис многофункционального центра находится на улице Первомайской, 71/1.

С начала года за получением государственных и муниципальных услуг в Новокубанский МФЦ обратились более 64 тыс. человек. В связи с этим было принято решение найти новое, более просторное помещение.

Новый МФЦ расположен в двухэтажном здании площадью 371,7 кв. м. Офис полностью соответствует единому бренду «Мои Документы». В МФЦ работают 16 специалистов и 9 окон выдачи документов. В зоне информации открыли дополнительную точку доступа к порталу «Госуслуг». Посетители самостоятельно могут авторизоваться в личном кабинете госуслуг и подать документы в электронном виде. Возле здания обустроили парковку для водителей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным департамента информатизации и связи Краснодарского края, в регионе идет постоянная работа по улучшению качества и доступности предоставления услуг для граждан. В крае увеличивается число обновленных МФЦ. Офис в Новокубанске является четвертым по счету офисом МФЦ, переехавшим в этом году в более комфортные условия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Славянске-на-Кубани офис МФЦ переехал в новое здание.

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