В Новокубанске открыли новый офис МФЦ
Новый офис многофункционального центра находится на улице Первомайской, 71/1.
С начала года за получением государственных и муниципальных услуг в Новокубанский МФЦ обратились более 64 тыс. человек. В связи с этим было принято решение найти новое, более просторное помещение.
Новый МФЦ расположен в двухэтажном здании площадью 371,7 кв. м. Офис полностью соответствует единому бренду «Мои Документы». В МФЦ работают 16 специалистов и 9 окон выдачи документов. В зоне информации открыли дополнительную точку доступа к порталу «Госуслуг». Посетители самостоятельно могут авторизоваться в личном кабинете госуслуг и подать документы в электронном виде. Возле здания обустроили парковку для водителей с ограниченными возможностями здоровья.
По данным департамента информатизации и связи Краснодарского края, в регионе идет постоянная работа по улучшению качества и доступности предоставления услуг для граждан. В крае увеличивается число обновленных МФЦ. Офис в Новокубанске является четвертым по счету офисом МФЦ, переехавшим в этом году в более комфортные условия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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