В Новокубанске открыли новый корпус для начальных классов на 400 мест
Общество
08.11.2022 08:06
Его возвели рядом с основным учебным заведением, которое уже не вмещало всех учеников. Теперь дети будут учиться только в одну смену, а в оставшееся свободное время смогут посещать различные кружки.
«У меня первый ребенок учится в седьмом классе, а второй — в первом. Теперь они оба будут учиться в первую смену. Это здорово», — сказала жительница Новокубанска Роза Саркисова.
Три этажа просторных классов с игровыми зонами обустроили по последнему слову техники. Занятия здесь проводят с помощью умных школьных досок, ученики сидят за ортопедическим партами.
Дети и их родители уже успели оценить разнообразие инструментов в кабинете музыки. Также в школе есть собственный планетарий для уроков астрономии. Кроме того, еще появился пищеблок с новейшим оборудованием и столовая на 213 мест.
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