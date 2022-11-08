В Новокубанске открыли новый корпус для начальных классов на 400 мест

Видео канала «Кубань 24»

Его возвели рядом с основным учебным заведением, которое уже не вмещало всех учеников. Теперь дети будут учиться только в одну смену, а в оставшееся свободное время смогут посещать различные кружки.

«У меня первый ребенок учится в седьмом классе, а второй — в первом. Теперь они оба будут учиться в первую смену. Это здорово», — сказала жительница Новокубанска Роза Саркисова.

Три этажа просторных классов с игровыми зонами обустроили по последнему слову техники. Занятия здесь проводят с помощью умных школьных досок, ученики сидят за ортопедическим партами.

Дети и их родители уже успели оценить разнообразие инструментов в кабинете музыки. Также в школе есть собственный планетарий для уроков астрономии. Кроме того, еще появился пищеблок с новейшим оборудованием и столовая на 213 мест.

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