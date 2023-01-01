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В новогоднюю ночь в Сочи родились трое детей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnyuyu-noch-v-sochi-rodilis-troe-detej
В новогоднюю ночь в Сочи родились трое детей
Фото t.me/officialsochi

В городском перинатальном центре на улице Пластунской в первые часы 2023 года появились на свет две девочки и мальчик.

Утром 1 января по традиции молодых мам навестил глава Сочи Алексей Копайгородский.

«В новогоднюю ночь главное чудо произошло в трех наших сочинских семьях — в них родились дети. И мы строим всю свою работу так, чтобы юные сочинцы на курорте росли счастливыми, радовали родителей и реализовали свои таланты», — отметил глава города.

Мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Всего в 2022 году в Сочи появились на свет более 6,7 тыс. младенцев, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в новогоднюю ночь на свет появились 9 детей, в Анапе —  5. Всего в Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей. Год назад в новогоднюю ночь 1 января 2022 года в крае родились 53 ребенка.

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