В новогоднюю ночь в бассейне гостевого дома в Геленджике едва не утонул ребенок

О несчастном случае 1 января сообщили в мэрии Геленджика. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По словам заместителя главы города-курорта Янины Скориковой, семья приехала из Новороссийска в Геленджик отмечать Новый год и расположилась в гостевом доме с бассейном.

«Родители ослабили контроль за сыном, десятилетний ребенок чуть не утонул. Врачи констатировали несмертельное утопление, забрали ребенка в реанимацию. Ночью санавиацией в Геленджик на помощь нашим врачам прибыла бригада медиков из краевого центра», — написала Янина Скорикова в Telegram-канале.

Замглавы добавила, что состояние ребенка до сих пор оценивается, как тяжелое.

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