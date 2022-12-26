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В новогодние праздники все муниципальные парковки Новороссийска станут бесплатными

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnie-prazdniki-vse-munitsipalnye-parkovki-novorossijska-stanut-besplatnymi
В новогодние праздники все муниципальные парковки Новороссийска станут бесплатными
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Соответствующее поручение дал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Жители и гости города-героя смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками с 1 по 8 января.

«Это не повлияет на загруженность улиц, так как в это время на дороги выезжает меньше машин», — написал Кравченко в Telegram.

Платные муниципальные парковки в Новороссийске расположены по улицам: Коммунистической, Леднева, Козлова, Губернского, Сипягина, Жуковского, Карла Маркса, Новороссийской республики, а также проспекте Дзержинского и Анапском шоссе.

Читайте также: в Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей. Соответствующий закон депутаты ЗСК приняли на очередной сессии сразу в двух чтениях в октябре.

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