В новогодние праздники все муниципальные парковки Новороссийска станут бесплатными

Соответствующее поручение дал мэр Новороссийска Андрей Кравченко. Жители и гости города-героя смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками с 1 по 8 января.

«Это не повлияет на загруженность улиц, так как в это время на дороги выезжает меньше машин», — написал Кравченко в Telegram.

Платные муниципальные парковки в Новороссийске расположены по улицам: Коммунистической, Леднева, Козлова, Губернского, Сипягина, Жуковского, Карла Маркса, Новороссийской республики, а также проспекте Дзержинского и Анапском шоссе.

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