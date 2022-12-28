В новогодние праздники сократят число рейсов пригородных автобусов в Туапсинском районе

С 1 по 8 января отменяются девять маршрутов пригородных автобусов.

Это № 142-164, № 166, № 168 (1), № 168 (2), № 169, № 172, № 179, № 190 (5) и № 190 (7).

Кроме того, с 1 по 3 января не будут ходить автобусы по маршрутам № 163 «Туапсе — Агрия — Черноморье», № 175 «Туапсе — Шаумян», № 124 (1) «Туапсе — Мессажай», № 124 (2) «Туапсе — Мессажай» и № 177 «Туапсе — Кирпичное». Эти автобусы снова выйдут на маршруты с 4 января.

Маршрут № 176 (1) «Туапсе — Кривенковская — Анастасиевка» также не будет работать с 1 по 3 января. Он возобновит работу с 4 января за исключением рейса о в 20:30 от автовокзала Туапсе.

Не будут ходить 1 января маршруты № 174 «Туапсе — Гойтх» и № 176 (2) «Туапсе — Кривенковское». Со 2 по 8 января расписание для маршрута маршруты № 174 изменится. Автобусы № 176 (2) со 2 января будут курсировать по обычному расписанию.

Маршруты № 164 (2) и № 164 (3) совместят в один маршрут «Туапсе — Шепси». Согласно новому расписанию, движение будет осуществляться со 2 по 8 января.

Маршрут № 162А «Туапсе — Небуг — Тюменский» отменен на 1 и 2 января. С 3 по 8 января он будет ходить по обычному расписанию, кроме рейса в 7:49 от автовокзала Туапсе.

Автобусы № 190 (1) «Туапсе — Джубга» и № 190 (4) «Туапсе — Джубга» отменяются 1 января. На следующий день движение возобновится по привычному расписанию.

Маршрут № 180 «Новомихайловский — Тенгинка — Джубга» не будет ходить 1 и 2 января. С 3 января движение возобновят по обычному расписанию.

На 1 января отменен автобус № 171 «Туапсе — Большое Псеушхо», 2 января 2023 года движение возобновится, кроме рейса в 6:30 из аула Большое Псеушхо. Уже с 3 января автобус будет ходить по расписанию.

Маршрут № 167 «Туапсе — Агуй-Шапсуг (Куйбышевка)» 1 января 2023 года отменяется. Со 2 по 8 января изменится расписание.

Автобус № 144 «Туапсе — Красное» 1 января отменяется. Со 2 января автобус вернется на привычный маршрут.

Маршрут № 143 «Туапсе — Мессажай» отменен с 1 по 3 января. С 4 января будет курсировать по обычному расписанию.

Также 1 января не будет ходить автобус № 121 «Туапсе — Судоремонтников — Вольное» отменяется. Со 2 января — движение по расписанию.

С 9 января 2023 года движение всех пригородных автобусов по обычному расписанию возобновят, сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Читайте также: расписание движения общественного транспорта в Краснодаре в новогоднюю ночь.