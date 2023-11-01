В новогодние праздники Сочи примет около 270 тыс. гостей

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел совещание с руководителями горных курортов. Обсждались вопросы подготовки к зимнему сезону и мероприятиям в части обеспечения санитарного порядка и благоустройства.

По словам главы курорта, Сочи этой зимой станет главной точкой притяжения для туристов России. Так, на Новый год и Рождество в городе уже забронировано около половины номерного фонда. Он добавил, что курорт планирует принять порядка 270 тыс. туристов.

«В 2024 году город отметит 10-летие Олимпийских игр, в событийном календаре курорта и Всемирный фестиваль молодежи. Это будет способствовать высокой загрузке в течение всего зимнего сезона», — подчеркнул мэр.

Концепцию праздничного оформления общественных пространств на побережье и в горах уже разработали и направили пользователям. Так, на основных туристических маршрутах установят тематические фотозоны, малые архитектурные форма, а также световые конструкции.

Инфраструктуру горных курортов уже готовят к пиковым зимним нагрузкам. Работы на канатных дорогах выполняются согласно графику, также началось обучение сезонного персонала и волонтеров. Помимо этого, для туристов откроют дополнительные места отдыха, а также на улице Эстонкой готовят новый пешеходный маршрут.

Кроме того, на курортах уделяют внимание безопасности. Так, маршруты патрулирования приблизят к набережным и другим местам скопления людей. Общественный порядок будут охранять казаки и добровольные народные дружины. Контролем займется зимний оперативный штаб, который начнет работу в декабре, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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