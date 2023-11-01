Готовность к Новому году: 36 зимних пляжей открыли в Сочи

На таких пляжах жители и гости города гуляют и укрепляют здоровье, занимаются спортом, проводят свободное время.

В Адлерском районе курорта открыли 11 зимних пляжей, в Лазаревском — 10, в Хостинском — 8, в Центральном — 7.

«Разработали концепцию работы зимних пляжей, которая включает организацию мест отдыха с установкой элементов благоустройства, скамей, беседок, мест для занятий спортом и фотозон. Будут свободны для посещения воркаут-зоны и детские городки», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Такие прибрежные зоны будут обозначены золотистым флагом «Зимний пляж». Там организовали санитарные модули и регулярную уборку.

Загрузка средств размещения в Сочи сейчас составляет 73%. Курорт готовится в ближайшее время принять семимиллионного туриста. На период новогодних праздников в горном кластере забронировали уже более 40% номерного фонда, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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