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В новогодние праздники Сочи очистят от навязчивых промоутеров и зазывал

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnie-prazdniki-sochi-ochistyat-ot-navyazchivyh-promouterov-i-zazyval
В новогодние праздники Сочи очистят от навязчивых промоутеров и зазывал
Фото пресс-службы нацпарка Сочи

Власти города приняли решение проводить рейды, чтобы выявлять случаи навязывания услуг на маршрутах гостеприимства. Ежедневно контролировать промоутеров будут сотрудники полиции и специалисты мэрии.

Навязчивое предложение услуг и сервиса расценивается как мелкое хулиганство. Нарушителей могут привлечь к ответственности и арестовать на 15 суток. Тех, кто склоняет людей к покупке или обмену вещей против воли, может ждать штраф до 5 тыс. рублей.

«Наша общая задача — предоставить жителям и гостям высокий уровень сервиса и создать условия для спокойного и безопасного отдыха. Контроль за предоставлением качественных услуг, недопущением навязчивых предложений от так называемых «зазывал» и агрессивной рекламы на улицах города будет осуществляться в усиленном режиме», — цитирует заместителя главы города Вадима Снегирева пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в новогодние праздники на улицах Краснодара увеличат число полицейских патрулей.

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