В новогодние праздники из Сочи в Абхазию запустят ретро-поезд

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Туристический поезд «Сочи», оформленный в стиле 70-80-х годов, запустят по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. Курсировать ретро-состав будет 30 декабря и со 2 по 8 января.

В туристическом поезде № 927/928 «Сочи» пассажиры смогут посетить фотокупе, стилизованное под советскую гостиную. В вагоне-ресторане туристам предложат блюда русской и абхазской кухни.

Также в поезде можно будет оформить экскурсии на озеро Рица, в Новый Афон, по городам Пицунда и Гагра, сообщает ТАСС.

Читайте также: курорты Краснодарского края зимой планируют принять порядка 2,5 млн туристов.