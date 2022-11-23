В новогодние праздники из Сочи в Абхазию запустят ретро-поезд
Общество
23.11.2022 21:32
Туристический поезд «Сочи», оформленный в стиле 70-80-х годов, запустят по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. Курсировать ретро-состав будет 30 декабря и со 2 по 8 января.
В туристическом поезде № 927/928 «Сочи» пассажиры смогут посетить фотокупе, стилизованное под советскую гостиную. В вагоне-ресторане туристам предложат блюда русской и абхазской кухни.
Также в поезде можно будет оформить экскурсии на озеро Рица, в Новый Афон, по городам Пицунда и Гагра, сообщает ТАСС.
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