Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В новогодние праздники из Сочи в Абхазию запустят ретро-поезд

Общество
23.11.2022 21:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnie-prazdniki-iz-sochi-v-abhaziyu-zapustyat-retro-poezd
В новогодние праздники из Сочи в Абхазию запустят ретро-поезд
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Туристический поезд «Сочи», оформленный в стиле 70-80-х годов, запустят по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. Курсировать ретро-состав будет 30 декабря и со 2 по 8 января.

В туристическом поезде № 927/928 «Сочи» пассажиры смогут посетить фотокупе, стилизованное под советскую гостиную. В вагоне-ресторане туристам предложат блюда русской и абхазской кухни.

Также в поезде можно будет  оформить экскурсии на озеро Рица, в Новый Афон, по городам Пицунда и Гагра, сообщает ТАСС.

Читайте также: курорты Краснодарского края зимой планируют принять порядка 2,5 млн туристов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодаре завершили следственные действия по делу бывшего вице-мэра о взятке
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
В Краснодаре на линейке в школе умер ребенок
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях