Курорты Краснодарского края зимой планируют принять порядка 2,5 млн туристов
Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 ноября на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.
Глава Кубани рассказал, что только в новогодние праздники регион готовится принять свыше 370 тыс. гостей.
«Подготовка к проведению зимнего сезона и новогодних праздников на курортах Кубани идет полным ходом. Рассчитываем принять около 2,5 млн туристов. В том числе в новогодние каникулы — более 370 тыс. человек. Координировать эту работу будет краевой штаб», — сказал Кондратьев.
По словам замглавы края Александра Руппеля, в этом году ожидаемый турпоток — на уровне прошлого года. В декабре курорты Краснодарского края готовы принять порядка 700 тыс. отдыхающих.
«Для гостей готовят около 2 тыс. объектов на 220 тыс. мест. На декабрь Черноморские курорты забронированы на 36%, в сами праздники — на 40%. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи — порядка 270 тыс. человек», — сказал Руппель.
В горном кластере будут работать 149 средств размещения на более 25 тыс. мест. В настоящее время на горных курортах расширяют сеть канатных дорог. К открытию готовятся 66 канатных дорог и подъемников. Кроме того, откроется 116 классифицированных трасс. Их общую протяженность увеличили на 20 км, теперь она составит 170 км.
«Чтобы избежать заторов на дорогах разработали план транспортного обслуживания горного кластера в новогодний период. Он включает организацию работы общественного транспорта, специализированной техники и дорожного движения, мест размещения парковок, в том числе перехватывающих, установки информационных табло. До 15 декабря план будет согласован», — сказал Руппель.
Большинство крупных отелей на побережье организовывают трансфер для своих гостей. Для отдыхающих, которые добираются из Сочи до Анапы, Туапсе или Геленджика самостоятельно по пригородному сообщению действует 69 рейсов. С 15 декабря по 9 января увеличат количество пригородных электричек. На стациях в Сочи планируют открыть дополнительные кассы.
Губернатор подчеркнул, что доступ к местам отдыха должен соответствовать всем требованиям безопасности. Особенно это касается международного аэропорта Сочи.
Руппель сообщил, что службы аэропорта совместно с минтрансом Кубани проанализируют его загрузку. В случае скопления большого количества людей откроют дополнительные пункты досмотра.
Еще одно популярное зимнее направление — это Апшеронский район. С декабря по март туда приезжают свыше 100 тыс. туристов. По поручению Кондратьева здесь решили проблемы с транспортной доступностью и пробками в районе Азишской пещеры. Кроме того, территорию очистили от незаконных торговых точек, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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