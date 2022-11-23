Курорты Краснодарского края зимой планируют принять порядка 2,5 млн туристов

Курорты Краснодарского края зимой планируют принять порядка 2,5 млн туристов

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 22 ноября на координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.

Глава Кубани рассказал, что только в новогодние праздники регион готовится принять свыше 370 тыс. гостей.

«Подготовка к проведению зимнего сезона и новогодних праздников на курортах Кубани идет полным ходом. Рассчитываем принять около 2,5 млн туристов. В том числе в новогодние каникулы — более 370 тыс. человек. Координировать эту работу будет краевой штаб», — сказал Кондратьев.

По словам замглавы края Александра Руппеля, в этом году ожидаемый турпоток — на уровне прошлого года. В декабре курорты Краснодарского края готовы принять порядка 700 тыс. отдыхающих.

«Для гостей готовят около 2 тыс. объектов на 220 тыс. мест. На декабрь Черноморские курорты забронированы на 36%, в сами праздники — на 40%. Больше всего отдыхающих традиционно примет Сочи — порядка 270 тыс. человек», — сказал Руппель.

В горном кластере будут работать 149 средств размещения на более 25 тыс. мест. В настоящее время на горных курортах расширяют сеть канатных дорог. К открытию готовятся 66 канатных дорог и подъемников. Кроме того, откроется 116 классифицированных трасс. Их общую протяженность увеличили на 20 км, теперь она составит 170 км.

«Чтобы избежать заторов на дорогах разработали план транспортного обслуживания горного кластера в новогодний период. Он включает организацию работы общественного транспорта, специализированной техники и дорожного движения, мест размещения парковок, в том числе перехватывающих, установки информационных табло. До 15 декабря план будет согласован», — сказал Руппель.

Большинство крупных отелей на побережье организовывают трансфер для своих гостей. Для отдыхающих, которые добираются из Сочи до Анапы, Туапсе или Геленджика самостоятельно по пригородному сообщению действует 69 рейсов. С 15 декабря по 9 января увеличат количество пригородных электричек. На стациях в Сочи планируют открыть дополнительные кассы.

Губернатор подчеркнул, что доступ к местам отдыха должен соответствовать всем требованиям безопасности. Особенно это касается международного аэропорта Сочи.

Руппель сообщил, что службы аэропорта совместно с минтрансом Кубани проанализируют его загрузку. В случае скопления большого количества людей откроют дополнительные пункты досмотра.

Еще одно популярное зимнее направление — это Апшеронский район. С декабря по март туда приезжают свыше 100 тыс. туристов. По поручению Кондратьева здесь решили проблемы с транспортной доступностью и пробками в районе Азишской пещеры. Кроме того, территорию очистили от незаконных торговых точек, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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