Кондратьев: важно на самом высоком уровне обеспечить безопасность жителей в новогодние праздники

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 23 ноября на координационном совещании по вопросам правопорядка, антитеррористической и пожарной защищенности сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Участие в совещании приняли первый замначальника УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Фролов, прокурор края Сергей Табельский, глава СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрей Маслов, начальник ГУ МВД России по региону Владимир Андреев, начальник Управления на транспорте МВД России по ЮФО Игорь Авдеев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко. А также вице-губернаторы и главы профильных ведомств.

Глава Кубани подчеркнул, что в этом году масштабных уличных гуляний не будет, но, несмотря на это, в праздники важно обеспечить самый высокий уровень безопасности на всех площадках

«Миллионы жителей и гостей края будут гулять, покупать подарки на рынках и в торговых центрах, посещать места массового скопления. Важно создать безопасные условия нахождения на любой площадке, в развлекательных центрах, концертных залах, кинотеатрах, железнодорожных и автовокзалах. В вопросе охраны общественного порядка необходимо тесное межведомственное взаимодействие. К этой работе нужно привлечь и казаков-дружинников», — сказал Кондратьев.

Владимир Андреев отметил эффективность общей работы всех ответственных ведомств. Он подчеркнул, что сотрудники органов внутренних дел готовы отреагировать на все планы по проведению праздничных мероприятий. На случай возникновения нештатных ситуаций уже подготовлен резерв, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: Рождественские богослужения в Краснодарском крае пройдут без ограничений.