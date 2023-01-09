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В новогодние праздники Анапу посетили 50 тыс. туристов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novogodnie-prazdniki-anapu-posetili-50-tys-turistov
В новогодние праздники Анапу посетили 50 тыс. туристов
Фото пресс-службы администрации Анапы

По данным мэрии города-курорта, общее число туристов составило около 40 тыс. и дополнительно Анапу посетило более 11 тыс. однодневных экскурсантов.

С 31 декабря по 9 января на курорте работали 115 средств размещения. Средняя загрузка составляла 55%.

Работали 14 объектов турпоказа и бесплатные обзорные экскурсии по городу. На курорте организовали масштабную развлекательную программу. На зимнем пляже по утрам проводили спортивные мероприятия, днем — мастер-классы и лекции, а также музыкальные и поэтические вечера, игры и киносеансы. В парках прошли ярмарки.

Праздничные мероприятия в городе продолжатся до 15 января. Новогодние фотозоны и инсталляции будут стоять до окончания зимы, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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