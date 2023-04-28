В ночной репетиции Парада Победы на Красной площади приняли участие более 120 кубанских казаков

Больше двух часов казаки из 34 городов и районов Кубани, а также из Адыгеи, Карачаево-Черкессии и Абхазии демонстрировали мастерство строевой подготовки.

Участие в ночной репетиции парада к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне принял 121 представитель Кубанского казачьего войска во главе с вице-губернатором Александром Власовым. Строевую подготовку кубанских казаков оценивали представители Минобороны РФ. Войсковой атаман Александр Власов отметил, что по итогам тренировки кубанский казаки вошли в число лучших.

«Это большая честь представлять Краснодарский край в главном параде страны на главной площади России. В перерывах между тренировочными занятиями казаки посещают места, связанные с историей и военной славой государства российского», — сказал Власов.

Репетиция началась с выноса флага РФ и знамени Победы. В репетиции участвовали 30 сводных расчетов различных войск, военных учебных заведений, Росгвардии, МЧС России. В общей сложности — более 8 тыс. человек.

Кроме того, по Красной площади прошла колонна универсальных бронированных автомобилей, ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», техника Ракетных войск стратегического назначения.

В этом году в Параде Победы на Красной площади впервые примут участие образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КАМАЗ». Они предназначеныо для перевозки бойцов в районах боевых действий и спецопераций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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