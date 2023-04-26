Из-за репетиций парада Победы в течение 6 дней будут перекрывать движение в центре Новороссийска

Репетиции парада пройдут 25 и 27 апреля с 15:00 до 17:00 на площади в районе пересечения улицы Суджукской и проспекта Ленина, а также на участке улицы Советов от улицы Кутузовской до улицы Свободы 2, 3, 4 и 7 мая с 20:00 до 24:00.

Во время прохождения репетиций проезд на указанных улицах будет перекрыт.

С 5:00 9 мая до 14:00 в связи с проведением парада Победы будут закрыты для движения транспорта Анапское шоссе на участке от улицы Тобольской до Кутузовского кольца, улица Магистральная на участке от Мира до Кутузовского кольца, улица Кутузовская на участке от Видова до Кутузовского кольца, улица Сипягина на участке от Чайковского до Кутузовской, улица Чайковского на участке от Сипягина до Советов, улица Советов на участке от Кутузовской до Революции 1905 года, улица Леднева на участке от Советов до Мира, улица Свободы на участке от Энгельса до Советов и от Советов до Мира, улица Рубина на участке от Коммунистической до Советов, улица Новороссийской республики на участке от Коммунистической до Советов и далее — до улицы Мира.

Вечеров 9 мая с 20:00 до 23:00 для проезда транспорта будут закрыты улицы Новороссийских партизан на участке от Мира до Набережной Адмирала Серебрякова и Революции 1905 года на участке от Мира до Набережной, сообщает МЦУ Новороссийска в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году парад Победы в Краснодарском крае пройдет только в Новороссийске. В городе-героя в апреле начались репетиции парада Победы. По традиции, он состоится 9 мая на улице Советов. Всего в параде примут участие около 2 тыс. человек и порядка 30 единиц военной техники.