В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
Общество
07.01.2023 17:21
По прогнозам синоптиков, ночью и утром 8 января на побережье курорта температура воздуха понизится до —2°С.
На дорогах местами гололедица. Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от поездок на летней резине и предпринять необходимые меры предосторожности.
По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы переведены в усиленный режим работы. Суммарный запас противогололедных материалов превышает 14 тыс. 500 т.
В случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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