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В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-noch-na-8-yanvarya-na-poberezhe-sochi-prognoziruyut-zamorozki-i-gololed
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозам синоптиков, ночью и утром 8 января на побережье курорта температура воздуха понизится до —2°С.

На дорогах местами гололедица. Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от поездок на летней резине и предпринять необходимые меры предосторожности.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы переведены в усиленный режим работы. Суммарный запас противогололедных материалов превышает 14 тыс. 500 т.

В случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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