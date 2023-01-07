В ночь на 7 января в Красной Поляне выпало около 20 мм осадков

Всю ночь в горном кластере Сочи велась расчистка дорог. Были задействованы 80 единиц спецтехники. Очисткой тротуаров и остановок занимались 40 человек. Применили 551 т противогололедных материалов.

За ночь в Красной Поляне выпало около 20 мм осадков, всего за сутки — 30 мм. Аварий на коммунальных сетях не зафиксировали, общественный транспорт работает штатно.

В настоящее время снегопад прекратился. Ожидается понижение температуры до минусовых отметок.

«Все подразделения отвечающие за зимнее содержание, находится в готовности, суммарный запас противогололедных материалов составляет более 14 тыс. 500 т. При необходимости, есть возможность увеличить количество снегоуборочной техники. При обильном выпадении снега на ручную уборку тротуаров запланировано более 300 человек», — сказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Выпавший снег позволяет открыть новые горнолыжные трассы. Часть из них уже открыли для катания.

В других районах Сочи прошел сильный дождь. Так в Лазаревском районе выпало свыше 70 мм осадков. На некоторых реках уровень воды поднимался до неблагоприятных отметок, однако опасных отметок не достиг. Подтоплений домов и городской инфраструктуры не было, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вышедшая из берегов река смыла мост через ручей в селе Каткова Щель в Сочи.