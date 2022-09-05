В ночь на 7 сентября Краснодарский край ждет резкое похолодание до +2 °С

Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Холодные воздушные массы принесли на Кубань понижение температуры воздуха и порывы северного ветра. В ночь на 7 сентября край ждет сильное похолодание.

По данным синоптиков, в ночь на 6 сентября температура воздуха составит от +7 °С до +12 °С. Днем воздух прогреется до +23 °С, на курортах — до +26 °С.

На Азовском побережье ночью будет от +11 °С до +16°С, днем от +18 °С до + 23 °С. В горах ночью термометры покажут от +5 °С до +10 °С, днем воздух прогреется до + 17 °С. Также на Кубани ожидается северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-17 м/с. В Новороссийске возможны порывы до 20 м/с.

Сильное похолодание ждет регион в ночь на 7 сентября. На основной территории Краснодарского края температура опустится до +6 °С, в юго-восточных районах будет до +4 °С, в горах похолодает до +2 °С. Днем ожидается от +18 °С до +23 °С без осадков, сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

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