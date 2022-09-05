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Жителей Сочи предупредили об усилении ветра и повышенной пожароопасности

Общество
05.09.2022 16:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-ob-usilenii-vetra-i-povyshennoj-pozharoopasnosti
Жителей Сочи предупредили об усилении ветра и повышенной пожароопасности
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Ночью и днем 6 сентября в Сочи ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный ветер. Местами порывы будут достигать 15-18 м/с.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуют быть осторожнее: не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

Кроме того, с 6 по 8 сентября в предгорьях и низких горах Лазаревского района сохранится высокая пожароопасность 4 класса, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Службы спасения переведены в особый противопожарный режим. Сочинцев и отдыхающих призывают сохранять бдительность, соблюдать правила пожарной безопасности и принимать меры предосторожности во время отдыха на природе.

Кроме того, по возможности стоит ограничить пребывание на солнце с 12:00 до 18:00. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется вообще воздержаться от выхода на улицу. Если это необходимо, не забывать головной убор, носить с собой воду и медикаменты.

Разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор строго запрещено. Нарушителям грозит штраф.

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