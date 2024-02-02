В ночь на 6 февраля под Краснодаром закроют движение через ж/д переезд

Речь идет о железнодорожном переезде «691 км» в поселке Афипском Северского района.

Вечером 5 февраля там начнут выполнять ремонтные работы. В связи с этим движение транспорта через ж/д переезд ограничат с 23:00 5 февраля до 6:00 6 февраля.

На время проведения работ обустроят временный ж/д переезд в 10 метрах от закрытого участка.

Водителей попросили принять во внимание вводимые ограничения при планировании поездок в Афипском в ночь на 6 февраля, сообщает пресс-служба СКЖД.

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