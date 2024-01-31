Список перекрытых для акции «Бескозырка» улиц опубликовала мэрия Новороссийска

В субботу в городе-герое пройдут памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине высадки десанта на Малую землю.

В этот день в Новороссийске перекроют движение автомобилей, а также запретят парковку транспорта на улицах:

Пионерской: от проспекта Ленина до проезда к СОШ № 10 — с 6:00 до 12:00;

проспекте Ленина: от Молодежной до Героев Десантников — с 6:00 до 12:00;

Героев Десантников: от проспекта Ленина до проезда к СОШ № 10 — с 12:00 до 21:00;

проспекте Ленина: от Молодежной до Снайпера Рубахо — с 12:00 до 21:00;

Черняховского: от проспекта Ленина до Дзержинского — с 14:00 до 21:00;

проспекте Ленина: от Куникова до Исаева — с 14:00 до 21:00 и до Снайпера Рубахо — с 13:00 до 14:30.

Кроме того, из-за перекрытия улиц временно изменится маршрут движения проходящих по ним городских автобусов. Жителей и гостей города-героя просят быть внимательнее при планировании поездок по центральным улицам 3 февраля, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: полумарафон «Малая Земля» пройдет в Новороссийске в ночь на 4 февраля. Маршрут забега пройдет через памятные места: сквер Победы, памятник «Взрыв», «Передний край обороны Малой Земли», «Долину смерти» и площадь Героев.