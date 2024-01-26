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Полумарафон «Малая Земля» пройдет в Новороссийске в ночь на 4 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/polumarafon-malaya-zemlya-projdet-v-novorossijske-v-noch-na-4-fevralya
Полумарафон «Малая Земля» пройдет в Новороссийске в ночь на 4 февраля
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Спортивное мероприятие пройдет в городе-герое уже четвертый раз. Его организуют в честь десантной операции советских моряков под руководством Цезаря Куникова, состоявшейся 4 февраля 1943 года.

Полумарафон «Малая Земля» начнется в 1:00 от одноименного мемориала. Дистанция забега составит 21,1 км. Маршрут пройдет через памятные места: сквер Победы, памятник «Взрыв», «Передний край обороны Малой Земли», «Долину смерти» и площадь Героев.

Принять участие в забеге приглашают всех желающих. Участники ночного полумарафона получат не только заряд бодрости, но и футболки и памятные медали, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале 1943 года Цезарь Куников командовал десантом добровольцев, которые заняли плацдарм в районе Мысхако. Позже это место назвали Малой Землей. Сейчас там находится мемориал, посвященный героям этой операции. Отдельный памятник Куникову установлен на площади Героев.

Военная дерзость была у Куникова в крови. Когда командование предложило майору провести десантирование на скалистый участок земли, где отовсюду наступает враг, он согласился без раздумий.

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