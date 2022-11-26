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В ночь на 27 ноября в Сочи ожидается сильный дождь

Общество
26.11.2022 19:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-noch-na-27-noyabrya-v-sochi-ozhidaetsya-silnyj-dozhd
В ночь на 27 ноября в Сочи ожидается сильный дождь
Фото pexels.com

Вечером 26 ноября и ночью 27 ноября на территории Сочи местами ожидается сильный дождь с грозами.

В связи с непогодой все городские службы перевели на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями или рекламными щитами, а также другими шаткими конструкциями.

В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

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